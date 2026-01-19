В России началась подготовка резервистов к защите критической инфраструктуры

В России проходит подготовка резервистов к защите критической инфраструктуры. Специальные сборы организованы на общевойсковом полигоне Южного военного округа (ЮВО), сообщила пресс-служба Минобороны России.

По данным ведомства, личный состав учится противодействовать беспилотникам условного противника, а также другим возможным угрозам. При этом условия занятий максимально приближены к реальным.

Россияне, заключившие контракт о пребывании в мобилизационном резерве, не привлекаются к участию в СВО. Резервисты выполняют задачи для защиты объектов жизнеобеспечения только на территории своего региона, уточнили в Минобороны.

Владимир Путин подписал указ о защите резервистами важных объектов в декабре 2025 года. Перечень предприятий, которые обладают критической важностью и требуют защиты, должен был сформировать кабмин.

При этом граждане, призванные на специальные сборы, будут получать продовольствие, необходимые вещи и денежное вознаграждение.