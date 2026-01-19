Стало известно о превосходстве российской ПВО над украинской

Российские средства противовоздушной обороны работают эффективнее украинских, поэтому оружие Вооруженных сил РФ чаще достигает целей и поражает важные объекты ВСУ. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил военный эксперт, капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин.

По его словам, эффективность российских систем ПВО выше, чем у украинских средств, в том числе тех, которые сосредоточены в районе Киева. На этом фоне, отметил он, российские вооружения, по оценке эксперта, действуют результативнее и позволяют наносить удары по критически значимым объектам.

WP: российские ракеты научились обходить системы ПВО Patriot

Дандыкин также заявил, что западные страны используют конфликт как площадку для испытания поставляемого Украине оружия и последующей его доработки. При этом, по его словам, Россия тоже модернизирует свою технику и боеприпасы.

Эксперт добавил, что у России, как он утверждает, уже есть образцы вооружений с увеличенной дальностью применения. Он допустил появление гибридных решений, сочетающих характеристики ракеты и бомбы.