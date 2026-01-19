«Калашников» раскрыл сроки создания штурмового АК-12

Укороченный автомат АК-12К, разработанный для штурмовиков, спроектировали и запустили в производство за полгода. Сроки создания оружия раскрыл генеральный директор концерна «Калашников» Алан Лушников в интервью ТАСС.

Он подчеркнул, что в ходе штурмов бойцам необходимо эффективное и компактное оружие, позволяющее выполнять задачи в ограниченных пространствах.

«И мы в кратчайшие сроки — за полгода — сделали такой автомат и поставили крупную серийную партию в войска. Так что это и есть пример, когда на основе обратной связи от военнослужащих из зоны СВО мы создали практически новое эффективное изделие», — сказал Лушников.

Укороченный АК-12 отличается стволом длиной 290 миллиметров. В остальном изделие повторяет базовый автомат. АК-12К получил складной приклад с регулировкой длины и планки Пикатинни для установки прицелов и других аксессуаров. Оружие оснастили щелевым пламегасителем, который эффективно подавляет вспышки выстрелов в темноте.

В декабре стало известно, что «Калашников» отправил заказчику партию укороченных автоматов АК-15К в расцветке «мультикам», которая обеспечивает дополнительную маскировку в различных условиях.