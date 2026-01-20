Сальдо: жители Херсона бывают на Карантинном острове, несмотря на блокпост ВСУ

Бойцы ВСУ, большая часть из которых наёмники, выдавливают мирных жителей с территории Карантинного острова в Херсоне, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Военные, которые военнослужащие ВСУ, и большая часть из них сейчас — это не украинцы, а наёмники, они всё делают для того, чтобы этих жителей оттуда выдавить», — сказал глава региона.

Также Сальдо рассказал, что сейчас на острове осталось не более 200 мирных жителей, а жители Херсона посещают его, несмотря на блокпост ВСУ.

Осенью губернатор Херсонской области заявил, что ВСУ делают Карантинный остров базой противодействия российской армии.