Сырский анонсировал новые наступления ВСУ в 2026 году

Украинский главком Александр Сырский в беседе с LB.ua анонсировал новые наступательные операции ВСУ в 2026 году.

«Мы будем проводить стратегическую оборонную операцию, при этом мы понимаем, что в обороне победы не добудешь», — подчеркнул он.

Сырский отметил, что ВСУ будут бороться за удержание «оперативной инициативы».

Ранее Сырский заявил, что на очередной встрече «коалиция желающих» обсудила продолжение военной помощи Украине.