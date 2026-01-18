Сырский анонсировал новые наступления ВСУ в 2026 году
Украинский главком Александр Сырский в беседе с LB.ua анонсировал новые наступательные операции ВСУ в 2026 году.
«Мы будем проводить стратегическую оборонную операцию, при этом мы понимаем, что в обороне победы не добудешь», — подчеркнул он.
Сырский отметил, что ВСУ будут бороться за удержание «оперативной инициативы».
Ранее Сырский заявил, что на очередной встрече «коалиция желающих» обсудила продолжение военной помощи Украине.