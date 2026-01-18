В небе над Россией сбили 17 беспилотников. Об этом сообщило Минобороны в Telegram.

В период с 8:00 до 19:00 дроны заметили в небе над четырьмя регионами — Белгородской, Брянской, Курской и Орловской областями. Все летательные аппараты были сбиты.

Во всех случаях речь идет о беспилотниках самолетного типа, подчеркнули в Минобороны. Такие дроны обладают способностью доставлять заряд на сотни километров.

Ранее 18 января Минобороны России отчиталось о поражении целого ряда объектов украинской военной инфраструктуры.