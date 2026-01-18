Эстония примет участие в учениях НАТО в Гренландии

Эстония примет участие в учениях в Гренландии, несмотря на угрозы президента США Дональда Трампа ввести пошлины, рассказал журналистам эстонский министр обороны Ханно Певкур. Об этом пишет РИА Новости.

В начале января президент США Дональд Трамп заявил, что в рамках обеспечения безопасности арктического региона планирует взять под контроль Гренландию.

В ответ на заявления Трампа Дания, Финляндия, Франция, Германия, Нидерланды, Норвегия, Швеция и Великобритания направили своих солдат в Гренландию для участия в учениях «Арктическая стойкость».

17 января президент США сообщил о введении в феврале пошлины в размере 10% против стран-участниц маневров.

«Наша позиция в этом смысле никак не изменилась. Мы готовы участвовать в этих учениях, и, на мой взгляд, увязывать участие в учениях НАТО с вопросами, связанными с экономикой, не совсем разумно», — отметил Певкур.

Глава ведомства заметил, что интерес к участию в учениях проявляют и другие страны, в том числе Латвия.

«Возможно, мы направим туда офицера связи, после чего посмотрим, как это будет выглядеть на практике. Планирование учений — это не быстрый процесс», — пояснил министр.

По словам Певкура, Эстония пока никого не направляла в Гренландию, технические детали для этого еще не согласованы.