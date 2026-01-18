В ФРГ объяснили, почему немецкие военные «молниеносно» покинули Гренландию

Немецкие военные выполнили свою первоначальную задачу в рамках миссии в Гренландии, заявил представитель бундесвера подполковник Петер Милевчук в интервью медиагруппе Funke.

Военный назвал сотрудничество с датскими коллегами «очень позитивным и конструктивным».

«Мы для начала изучили здесь ситуацию и в принципе выполнили задачу. Теперь поедем домой с результатами», — сказал подполковник.

Два дня назад на остров по приглашению Дании прибыли 15 военнослужащих сухопутных войск, военно-воздушных сил и военно-морского флота бундесвера в рамках разведывательной миссии НАТО. Они участвовали в учениях и изучали потенциальные возможности для будущей подготовки и развертывания войск.

Германия тайно вывела войска из Гренландии

Накануне президент США Дональд Трамп сообщил о введении с 1 февраля пошлин в 10% в отношении Дании, Великобритании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции, ФРГ и Швеции. С 1 июня тарифы для этих государств вырастут до 25% и будут действовать, «пока не будет достигнуто соглашение о полной покупке Вашингтоном Гренландии». Лидер США выразил возмущение по поводу того, что указанные страны начали перебрасывать свои силы на остров «непонятно зачем».

После этого издание Das Bild написало, что находящиеся в Гренландии немецкие военные получили неожиданный приказ вернуться домой. Хотя солдаты должны были остаться на острове дольше, чем планировалось. Утром они без объяснений «тайно» и «молниеносно» покинули остров.