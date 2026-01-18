Прибывшие на помощь Гренландии 15 солдат бундесвера в срочном порядке сегодня покинули остров. Никаких объяснений этому из Берлина не последовало, сообщает ТАСС со ссылкой на немецкую прессу.

В воскресенье утром немецкие солдаты, находящиеся на острове, получили приказ из Берлина срочно убыть домой. Фотографы газеты Bild запечатлели военных в аэропорту Нуука. На кадрах видно, что они готовятся к посадке на лайнер авиакомпании Icelandair.

Все планировавшиеся встречи и мероприятия с участием немцев срочно отменили. Решение было принято без официальных объяснений Берлина, все делается секретно, отмечает Bild.

В эту пятницу 15 немецких солдат и офицеров во главе с адмиралом Штефаном Паули прибыли в Гренландию. Военных также прислали другие государства Европы. Их власти предполагали таким образом «охладить» намерения Трампа по аннексии острова.

Еврокомиссия подтвердила планы направить войска в Гренландию

Однако после субботнего заявления президента США о пошлинах Берлин экстренно пошел на попятную. Bild пишет, что кабинет канцлера Мерца принял во внимание угрозы Трампа.

Ранее спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев посоветовал странам ЕС не «гневить папочку и отозвать войска из Гренландии».