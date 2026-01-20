Гладков: житель села Головчино пострадал в результате атаки беспилотников ВСУ

Мирный житель пострадал в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Грайворонском округе Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "В селе Головчино беспилотник ударил по легковому автомобилю. Мужчину с осколочным ранением плеча бригада скорой транспортирует в городскую больницу N2 г. Белгорода", - написал он. По словам губернатора, в настоящий момент врачи оказывают пострадавшему всю необходимую помощь. Автомобиль, на котором он передвигался, был уничтожен. 18 января в Головчино при ударе БПЛА по автомобилю пострадала женщина. Гладков сообщил, что пострадавшую госпитализировали в белгородскую больницу с баротравмой и осколочными ранениями ноги. Глава Белгородской области добавил, что в селе Волчья Александровка при налете такого же беспилотника были выбиты окна и посечен фасад частного дома. Там был поврежден и припаркованный автомобиль. В селах Борисовка и Бессоновка, а также в поселке Малиновка тоже пострадали машины.

