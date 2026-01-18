В России объяснили, почему маловероятно военное вторжение США в Гренландию

Прямое военное вмешательство США с целью установить контроль над Гренландией маловероятно. Так считает научный директор Российского военно-исторического общества (РВВИО) Михаил Мягков. Его цитирует РИА Новости.

Мягков считает, что США не будут выступать в роли агрессора и вторгаться в Гренландию. Это связано с тем, что Соединенным Штатам нужна Европа.

Эксперт отмечает, что ЕС для Америки является рынком сбыта, сферой влияния, и «ископаемым человеческих ресурсов». Ни одна администрация Белого дома не могла игнорировать этот факт.

«В грядущей гонке за мировое лидерство, в конкуренции с Китаем, Россией, Индией и другими, США в любом случае будут использовать потенциал Старого Света. Тогда зачем Трампу его добивать и унижать полным захватом Гренландии?» — объяснил Мягков.

Накануне глава арктического командования Дании в Гренландии заявил, что опасается «возможной российской активности», а не военных угроз США.