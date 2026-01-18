В Минобороны рассказали об ударах по объектам ВСУ

Вооруженные силы России нанесли удар по украинским пунктам сборки БПЛА, энергетическим и транспортным объектам, работающим в интересах ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ в сводке СВО на 18 января.

При атаках применялись авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия.

«Нанесено поражение предприятиям по сборке беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах», — сказано в сообщении Минобороны.

Кроме того, российские расчеты ПВО сбили шесть управляемых авиационных бомб, девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 220 дронов.

