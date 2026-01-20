МО: средства ПВО за сутки сбили 254 беспилотника ВСУ
За минувшие сутки средства противовоздушной обороны сбили 254 украинских беспилотника. Об этом сообщает Минобороны России.
«Средствами противовоздушной обороны сбиты... 254 беспилотных летательных аппарата самолётного типа», — говорится в сообщении.
Также сбиты четыре управляемые авиабомбы и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS американского производства.
Ранее Минобороны сообщило, что российские войска ночью нанесли массированный удар по предприятиям ВПК и объектам энергетики Украины.
Также стало известно, что ВС России сорвали ротацию и подвоз боеприпасов подразделений ВСУ в зоне проведения СВО в Харьковской области.