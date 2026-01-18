"Герани" разнесли питающую порт и окрестности Килии солнечную электростанцию

В Одесской области зафиксирован налёт сразу десяти беспилотников «Герань» на объекты критической инфраструктуры, преимущественно в портовом городе Килия. Как пишет «Военная хроника», предположительно, удары пришлись по питающей электросети порта и прилегающей территории солнечной электростанции.

В Киеве объявили воздушную тревогу, одновременно зафиксированы атаки на энергетические объекты в Запорожской области и в районе Харькова.

В Сумской области авиаудар уничтожил здание территориального центра комплектования в Белополье, при этом часть сотрудников центра погибла, сообщили источники.