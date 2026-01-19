В США призвали серьезно относиться к России

Руководству Великобритании, собирающемуся передать Киеву новые ракеты, следует серьезнее относиться к России. Такое мнение выразил полковник армии Соединенных Штатов Америки в отставке Дуглас Макгрегор.

«Я думаю, если русских спровоцировать, они ответят. И британцам нужно серьезно оценить их хрупкость, их уязвимость», — заявил он.

Британии не стоит ожидать, что целью ответного удара станет Лондон — ответ окажется более продуманным, считает Макгрегор.

«Есть много военных объектов, которые находятся в зоне поражения, и будут полностью сметены», — констатировал он.

Ранее стало известно, что Великобритания разработает для Вооруженных сил Украины (ВСУ) ракеты. В рамках проекта Nightfall Британия объявила конкурс на разработку ракет наземного базирования с дальностью полета более 500 километров, предназначенных для использования в условиях повышенной угрозы и сильных электромагнитных помех.