МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Никто не даст гарантий целевого расходования $800 млрд, которые просит Украина в качестве "глобального пакета" помощи на ближайшие 10 лет, а военное положение позволит украсть часть этих средств, чем воспользуются элиты из некоторых стран Европы. Такое мнение высказал в интервью ТАСС губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

3 января вице-премьер Украины Тарас Качка сообщил о достижении договоренности с представителями стран ЕС о выделении Киеву в течение 10 лет "глобального пакета" помощи на $800 млрд. По замыслам украинских властей, это должно стать частью так называемого мирного плана, который они представили 24 декабря на переговорах в США.

"Да какие гарантии, [что $800 млрд пойдут по целевому назначению]? Сейчас территория Украины - это так называемая яма. Яма, в которую бросают деньги, и те, кто может, из этой ямы берут ее не в интересах своих народов, не в интересах своей экономики, а в своих личных интересах. Война всегда прикрывала эти вещи. Во время войны всегда есть возможности сделать так, что [часть расходов] контролю и проверке не поддается, чтобы, прямо говорю, украсть большие суммы денег", - сказал Сальдо.

Губернатор добавил, что руководители Евросоюза это понимают, поэтому делают все, чтобы именно конфликт продолжался. "Он им нужен и для этих целей, для того, чтобы отмывать деньги своих же народов", - считает он.