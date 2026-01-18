В США готовят военных к возможной переброске в Миннесоту

Пентагон приказал около 1500 военнослужащим подготовиться к возможной переброске в Миннесоту после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил применить закон о восстании в ответ на беспорядки в штате. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на представителей министерства обороны.

© Газета.Ru

По словам официальных лиц, армия перевела подразделения в режим готовности к развертыванию на случай эскалации насилия в Миннесоте, назвав этот шаг «разумным планированием». При этом источники WP подчеркнули, что пока до конца неизвестно, будут ли военные направлены в штат.

Закон о восстаниях, был принят в 1807 году. Он позволяет президенту брать под контроль силы Национальной гвардии штата или развертывать войска регулярной армии внутри страны в ответ на «восстание». Применение этого закона стало бы беспрецедентным шагом и первым случаем, когда главнокомандующий сделал бы это со времен президента Джорджа Буша-старшего, который призвал к военной поддержке во время беспорядков в Лос-Анджелесе в 1992 году, отмечает издание.

Миннесота находится в центре внимания администрации Трампа с декабря, когда министерство внутренней безопасности начало операцию по ужесточению иммиграционного контроля, которая привела к аресту сотен людей и сопровождалась столкновениями между федеральными агентами и протестующими.