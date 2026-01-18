На Украине анонсировали массированный удар ВС РФ

Секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Роман Костенко заявил, что Россия якобы готовит массированный удар по территории Украины в ближайшее время.

Его слова приводит издание «Эспрессо».

«Мы знаем, что враг готов, все зависит от его намерений, а намерение - ближайшее время, поэтому это может произойти и сегодня, и завтра. Соответственно, нужно быть в готовности все время», — заявил Костенко.

Накануне российские войска нанесли удары по объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ.

Кроме того, были атакованы склады боеприпасов, цеха сборки, места хранения, предполетной подготовки и запуска беспилотников дальнего действия, а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 167 районах. В операции были задействованы боевые самолеты, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации.

Вооруженные силы РФ начали наносить удары по украинской военной и энергетической инфраструктуре Украины с октября 2022 года, вскоре после атаки Киева на Крымский мост. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в разных регионах Украины, иногда сразу на всей территории страны.