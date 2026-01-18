Украинские дроны атаковали 11 регионов России за ночь

В ночь с 17 на 18 января дежурные силы противовоздушной обороны уничтожили 63 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны. Больше всего аппаратов сбили над Белгородкой областью — 23 штуки.

«В течение прошедшей ночи в период с 23.00 мск 17 января до 7.00 мск 18 января дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 63 украинских беспилотных летательных аппарата», — говорится в сообщении ведомства. Оно опубликовано в telegram-канале.

Так, цели были ликвидированы в воздушном пространстве следующих регионов: 23 беспилотника — над Белгородской областью, 13 — над Брянской, по шесть — над Ростовской областью и Республикой Северная Осетия — Алания, по четыре — над Астраханской и Волгоградской областями. Также два дрона сбили над территорией Курской области, а еще про одному — в воздухе над Воронежской, Рязанской областями, Ставропольским краем, Крымом и над акваторией Азовского моря.

В связи с атаками ВСУ, по данным Росавиации, в 00:34 (по мск) в аэропортах Волгограда и Тамбова (Донское, ограничения впоследствии были сняты) были введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. В дальнейшем аналогичные меры распространились на аэропорты Краснодара (Пашковский), Пензы и Ульяновска (Баратаевка). Губернатор Северной Осетии — Алании сообщил, что режим «Ковер» также был введен в аэропортах Моздока, Владикавказа (Беслан), Грозного (Северный) и Магаса.