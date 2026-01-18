Глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук выразил уверенность в интервью ТАСС, что в специальной военной операции время работает на Россию.

«Время работает на Россию, она поставила стратегические цели и достигает их без переговоров с кровавым клоуном», — сказал политик.

Медведчук рассказал о замене Зеленского

Он подчеркнул, что сегодня «идут постоянные контакты с США, Европа уже ищет пути возобновления контактов с Россией».

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто ранее заявил, что Киев не сможет победить в конфликте с Россией.