Слюсарь: силы ПВО перехватили дроны в шести районах Ростовской области

В течение вечера и ночи в Ростовской области была отражена воздушная атака. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале. По его словам, системами ПВО перехвачены и ликвидированы беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в шести районах: Чертковском, Милютинском, Шолоховском, Кашарском, Советском и Тацинском. По предварительным данным, пострадавших или разрушений на земле не зафиксировано.

Информация уточняется. Согласно заявлению министерства обороны РФ от 17 января, российские системы ПВО в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени успешно ликвидировали 34 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа, принадлежащих украинским вооруженным силам.

Один БПЛА был обезврежен над Орловской областью, еще один - над Крымом и акваторией Азовского моря, три - над Воронежской областью, одиннадцать - в Курской области, а семнадцать - над территорией Белгородской области.