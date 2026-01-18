Украинские вооружённые силы начали широко применять наземные роботизированные комплексы на линии боевого соприкосновения для частичного восполнения острого дефицита живой силы. Об этом информирует британское издание The Telegraph.

В публикации указывается, что нехватка военнослужащих продолжает оставаться серьёзной проблемой для Украины, и поэтому на востоке страны войска используют беспилотное наземное транспортное средство DevDroid TW 12.7.

Устройство, размером примерно с газонокосилку, оборудовано крупнокалиберным пулемётом M2 Browning и может управляться дистанционно на расстоянии до 24 километров. Как отмечает издание, недавно были утверждены дальнейшие модификации этой платформы для её более эффективного применения непосредственно на передовой. Один из командующих армейским корпусом в комментарии для газеты отметил высокий интерес к подобным системам, пояснив, что причина такой востребованности заключается в том, что роботы не подвержены кровопотерям.

Тяжелый робот для ВСУ вряд ли уцелеет после первого же выезда на ЛБС

На фоне продолжающегося конфликта Киев столкнулся с растущими затратами на содержание армии. По оценкам Sohu, ежегодное финансирование 800-тысячной группировки обошлось бы в 40 миллиардов долларов. Эта сумма составляет до 18% от прогнозируемого ВВП Украины в 2024 году. При этом государственный бюджет на 2026 год уже принят с дефицитом в 1,9 триллиона гривен, а власти предупреждали о рисках нехватки средств для выплат военнослужащим и социальной поддержки, несмотря на западную помощь.