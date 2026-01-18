Глава николаевской областной военной администрации Виталий Ким высказал прогноз о возможных сроках завершения боевых действий на Украине. Соответствующее заявление, как сообщает издание «Страна.ua», сделал украинский политик.

Он заявил, что ожидает в 2026 году прекращение войны, проведение выборов и реализацию плана Маршалла для Украины.

Ким также добавил, что страну ожидает возможность привлечения инвесторов, подчеркнув, что этот шанс упускать нельзя.

Названы сроки завершения конфликта на Украине

Ранее бывший лидер запрещённой в Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук утверждал, что президент Украины Владимир Зеленский согласится на выборы лишь при условии их полной фальсификации.