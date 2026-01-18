Глава движения «Другая Украина», экс-лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил в интервью ТАСС, что украинский лидер Владимир Зеленский и его подельники могут объявить тотальную мобилизацию на Украине.

«Наркофюрер и его подельники подпишут скорее тотальную мобилизацию всех оставшихся украинцев <...>, чем пойдут на поиск путей мира», — сказал Медведчук.

17 января агентство РИА Новости со ссылкой на российских силовиков сообщило, что работники украинских территориальных центров комплектования стали проводить задержания более агрессивно, используя газовые баллончики и физическую силу.

Зеленский анонсировал масштабные изменения мобилизации

14 января 2026 года министр обороны Украины Михаил Федоров на заседании Верховной рады рассказал, что сейчас органы ТЦК разыскивают два миллиона украинцев, а 200 тысяч военнослужащих самовольно оставили военную часть. Также он подчеркнул, что Минобороны попала в его руки «с минусом в 300 млрд гривен». Также в Верховной раде Украины уже сообщили о подготовке законопроекта, отменяющего право на отсрочку от мобилизации для абитуриентов старше 25 лет.

