Над регионами России за три часа сбили 34 украинских БПЛА

Российские средства ПВО уничтожили за три часа над регионами РФ и Азовским морем 34 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.

"17 января текущего года в период с 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 34 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - рассказали в Минобороны.

По данным ведомства, над Белгородской областью уничтожили 17 БПЛА, над Курской - 11 БПЛА, над Воронежской - 3 БПЛА, над Орловской - 1 БПЛА, над Республикой Крым - 1 БПЛА и 1 БПЛА - над акваторией Азовского моря.