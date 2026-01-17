ВСУ атаковали энергетическую инфраструктуру ЛНР

Вооруженные силы Украины нанесли удар по энергетической инфраструктуре ЛНР второй раз за сутки. Об этом сообщили в региональном Минтопэнерго.

"ВФУ второй раз за сутки нанесли удар по энергетической инфраструктуре ЛНР. В северном регионе республики зафиксирован очередной удар беспилотного летательного аппарата по энергообъекту", - сказано в сообщении.

В Минтопэнерго уточнили, что аварийно-восстановительные работы будут организованы после отмены угрозы повторных атак со стороны ВСУ.