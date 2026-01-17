Трамп: Гренландия нужна США для эффективного применения системы "Золотой купол"

Американский президент Дональд Трамп выступил с утверждением, что создаваемая Вашингтоном система противоракетной обороны (ПРО) Golden Dome ("Золотой купол") сможет работать в полной мере эффективно только в случае присоединения Гренландии к США.

Как отметил американский лидер в Truth Social, "вопрос о необходимости приобретения [Гренландии] особенно важен из-за "Золотого купола" и других современных оборонительных и наступательных вооружений". По словам Трампа, "сейчас сотни миллиардов долларов расходуют на программы в сфере безопасности, связанные с "Куполом", в том числе касающиеся возможной защиты Канады".

Трамп назвал упомянутую систему "блестящей, но чрезвычайно сложной". По его словам, она "может работать на максимальных возможностях и с максимальной эффективностью, только если эта территория (Гренландия - прим. ТАСС) в нее включена, из-за углов, мер и границ". Американский лидер не разъяснил более подробно, чем обусловлена эта необходимость.

Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Еще во время своего первого президентского срока он предлагал выкупить остров, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что его можно аннексировать. Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер поставил под вопрос право Дании на контроль над Гренландией и заявил, что она должна стать частью США.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.