Министр обороны Италии Крозетто: Киев не сможет победить в конфликте с Россией
Украина не способна победить Россию в конфликте. Об этом заявил министр обороны Италии Гвидо Крозетто.
Бывший министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович ранее заявил, что российский лидер Владимир Путин выйдет победителем из украинского конфликта.
Лидер АдГ призвал Запад признать успехи России на фронте
Аналитик Вольфганг Мюнхау высказал мнение, что Европа проиграет при любом исходе переговоров по урегулированию на Украине.