Украина не способна победить Россию в конфликте. Об этом заявил министр обороны Италии Гвидо Крозетто.

«Украина не может и никогда не выиграет войну. Украина пытается выжить», — цитирует его издание Clash Report.

Бывший министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович ранее заявил, что российский лидер Владимир Путин выйдет победителем из украинского конфликта.

Лидер АдГ призвал Запад признать успехи России на фронте

Аналитик Вольфганг Мюнхау высказал мнение, что Европа проиграет при любом исходе переговоров по урегулированию на Украине.