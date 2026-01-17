Эстония в 2026 году потратит на оборону рекордную в своей истории сумму

В текущем году оборонный бюджет Эстонии достигнет 5,4% от валового внутреннего продукта, что станет историческим показателем для республики. Об этом заявил премьер-министр страны Кристен Михал, пишет «Интерфакс».

«В этом году, в 2026 году, оборонные расходы Эстонии, включая иностранные средства, исторически высоки: около €2,4 млрд, или 5,43% ВВП», — подчеркнул глава эстонского правительства.

Он также отметил успешное выполнение всех запланированных министерством обороны закупок в прошлом году, в результате которых было приобретено вооружение и боеприпасы на общую сумму €545 млн.

«Все намеченные приобретения были осуществлены и готовы к использованию. Особенно значительной стала закупка боеприпасов на сумму €350 млн. Фактически, мы инвестировали один процент нашего ВВП в критически важные боеприпасы», — заявил Михал.

Премьер-министр добавил, что Эстония получила новые самоходные артиллерийские установки K9 и мобильные реактивные системы залпового огня HIMARS.