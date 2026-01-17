Офицер Пионер раскрыл, за счёт чего держится фронт ВСУ под Красным Лиманом

Офицер группировки «Запад» с позывным Пионер рассказал, что фронт ВСУ под Красным Лиманом в настоящий момент держится за счёт гексакоптеров «Баба-Яга». Его слова передаёт РИА Новости.

«Единственное, что их сейчас спасает, чтобы фронт не рухнул до конца, — это гексакоптеры «Баба-Яга», — рассказал журналистам военный.

При этом Пионер назвал положение дел у ВСУ плачевными.

Ранее в Минобороны отмечали попытки ВСУ установить с помощью дронов «Баба-Яга» флаги в освобождённых Красноармейске и Димитрове в ДНР.