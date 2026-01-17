Мэр Харькова рассказал об очень тяжелом состоянии энергосистемы города после ударов

Энергосистема Харькова находится в очень тяжелом состоянии после нанесенных днем ракетных ударов по инфраструктуре.

Об этом в Telegram заявил мэр города Игорь Терехов.

«Энергетика сейчас в очень тяжелом состоянии: резервы не бесконечны, нагрузка — пиковая, а любое новое повреждение сразу "съедает" возможности для стабилизации», — заявил мэр.

Он добавил, что нанесенные в результате ударов по инфраструктуре очень серьезны и не могут быть устранены в скором времени.

Ранее Вооруженные силы России нанесли удар семью баллистическими объектами в Харькове. По информации украинской прессы, в результате атаки в городе начался сильный пожар.