Москалькова назвала главную тему на переговорах с главой МККК

Вопрос возобновления обмена военнопленными с Киевом был центральным в переговорах с главой Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяной Сполярич.

Об этом журналистам сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, передает РИА Новости.

«Вопрос номер один сегодня — это разблокировать обменные процессы военнопленными. Сегодня я передала списки тех украинских военных, которые находятся на нашей территории, и которых мы готовы передать. Раньше Украина передавала нам списки, мы даем согласие на их возвращение», — сказала она.

Москалькова выразила надежду, что обмены военнопленными между Украиной и Россией будут возобновлены.

Омбудсмен добавила, что сроки возможных обменов и количество пленных не обсуждались. По словам Москальковой, сроки не называются до последнего момента, так как это «настолько сложная тема, что до последнего часа всегда могут быть нюансы, которые могут сорвать процесс или изменить его направление.

17 января Мирьяна Сполярич провела в штаб-квартире организации в Женеве двусторонние встречи с уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой и омбудсменом Украины Дмитрием Лубинецем.