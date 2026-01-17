Аварийные отключения света в Киеве напрямую влияют на боеспособность Вооруженных сил Украины. Об этом заявил в интервью ТАСС глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

Отвечая на вопрос о том, как блэкаут в украинской столице и перебои в других регионах повлияют на способность Украины вести боевые действия, он обратил внимание, что в то время как жители прифронтовых регионов уже страдали от войны, "Киев раньше жил спокойной мирной жизнью", а многие киевляне и жители западной части страны "наживались на этом, поднимая беженцам плату за аренду жилья".