Медведчук: блэкаут в Киеве отразится на боеспособности ВСУ
Аварийные отключения света в Киеве напрямую влияют на боеспособность Вооруженных сил Украины. Об этом заявил в интервью ТАСС глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.
Отвечая на вопрос о том, как блэкаут в украинской столице и перебои в других регионах повлияют на способность Украины вести боевые действия, он обратил внимание, что в то время как жители прифронтовых регионов уже страдали от войны, "Киев раньше жил спокойной мирной жизнью", а многие киевляне и жители западной части страны "наживались на этом, поднимая беженцам плату за аренду жилья".
"Теперь им самим придется снимать квартиры, жить, где придется, или бороться за выживание в холодных домах. Но следует помнить, что те, кто сегодня страдает, мерзнет, сидит без света, и те, кто наживается на войне, - это разные люди. У последних все в порядке, их такая ситуация вполне устраивает. И они делают свое черное дело, наживаясь на горе и смертях украинцев, - указал Медведчук. - И это не должно остаться безнаказанным. Боевые действия идут не для того, чтобы заморозить простых людей, а для того, чтобы истребить преступников, наживающихся на войне. Безусловно, все это напрямую отражается на боеспособности ВСУ".