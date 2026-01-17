Бывший полковник военно-воздушных сил Украины Роман Свитан, которого вернули по обмену в Киев, призвал к ударам баллистическими ракетами по России. Киеву, по его словам, надо "погасить Москву".

© Московский Комсомолец

Он пожаловался, что ВСУ нечем перехватывать русские ракеты и дроны, поэтому «пора переходить на удары баллистическими ракетами» по России. Киеву, для того, чтобы прикрыть объекты на всей Украине, по его словам, "надо бить зеркально, причём по Москве".

В 2014 году Свитан был арестован спецслужбами ДНР за причастность к организации диверсий в Донецке. Бывший полковник ВВС Украины вернулся на Украину по обмену.