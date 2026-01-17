Китай сделал воинственное заявление из-за кораблей США

Китайская армия приведена в повышенную боеготовность из-за прохода эсминца США через Тайваньский пролив. Об этом заявил представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Сюй Чэнхуа, передает РИА Новости.

В субботу командование НОАК распространило заявление, посвященное появлению американских кораблей у берегов Тайваня.

«Американский ракетный эсминец USS John Finn и океанографическое исследовательское судно USS Mary Sears прошли через Тайваньский пролив 16-17 января... Силы Восточной зоны боевого командования НОАК находятся в состоянии повышенной боеготовности», — сообщил Сюй Чэнхуа.

По его словам, ВВС ВМС Китая будут отслеживать корабли США на протяжении всего маршрута. Военные намерены «решительно защищать государственный суверенитет и безопасность».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что почти каждую неделю общается с председателем КНР Си Цзиньпином.