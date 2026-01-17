Над территорией РФ за три часа сбили 24 БПЛА

Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 24 украинских беспилотника самолетного типа над российскими регионами в период с 12:00 до 15:00 мск, сообщили в Минобороны России.

"17 января т. г. в период с 12:00 мск до 15:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 24 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 18 БПЛА - над территорией Белгородской области, пять БПЛА - над территорией Курской области и один БПЛА - над территорией Орловской области", - говорится в сообщении.