Две соседние с Россией страны предупредили о серьезной опасности

Поскольку страны Европы не в состоянии воевать с Россией, они, как заявил американский военный аналитик Андрей Мартьянов в эфире YouTube-канала, будут воевать друг с другом.

«Поляки начинают подозревать, что следующими на смерть отправят их, - сказал аналитик. - Они хотят, чтобы Евросоюз назначил кого-то для переговоров с Россией».

«Трусы из Лондона, Берлина и Парижа», по его мнению, хотят, чтобы «сначала погибли финны и потом поляки».

«Если они не способны воевать с РФ, то будут воевать друг с другом, - сделал он вывод. - Пусть воюют».

По мнению Мартьянова, всерьез относиться к Евросоюзу как к военной державе невозможно. Он напомнил слова главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, пообещавшей превратить ЕС в военную державу.