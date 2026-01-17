Названо место запуска атаковавших Сочи дронов ВСУ

Украинские военные могли запустить дроны в сторону Сочи с ряда направлений, рассказал журналистам «Аргументов и фактов» основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев.

В субботу утром, 17 января, региональные СМИ сообщили, что ночью средства противовоздушной обороны сбили 10 украинских беспилотников над Сочи и Туапсе.

«Беспилотники в сторону Сочи могли запустить с гражданских кораблей, которые выполняют мирные транспортные миссии в Черном море», — отметил Кондратьев.

По его данным, суда выходят из порта Одессы, запускают дроны, после чего избавляются от таких улик, как катапульты, средства программирования, чтобы в другом порту их не могли ни в чем уличить.

Военный эксперт заметил, что не исключается также запуск дронов с территории самой Украины.

Ранее Кондратьев сообщил, что дроны, атаковавшие Ленинградскую область, могли запустить с нескольких направлений, в том числе с корабля в Финском заливе.

Военный эксперт Василий Дандыкин заметил, в свою очередь, что киевский режим получает сотни дронов от Запада, кроме того, существует и собственное производство, которое пока не уничтожено ВС РФ.