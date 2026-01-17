Названы признаки «схлопывания» обороны ВСУ под Краматорском

Успехи российских военных на славянско-краматорском направлении указывают на то, что оборона ВСУ на этом участке линии противостояния начинает «схлопываться», предположил военный эксперт Юрий Подоляка. Об этом пишут «Аргументы и факты».

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что подразделения «Южной» группировки войск нанесли поражение формированиям аэромобильной, шести механизированных бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Резниковка и Константиновка (ДНР).

Аналитик заметил, что ВС РФ освободили села Приволье и Миньковка, взяли под контроль стратегические высоты в окрестностях населенного пункта Закотное.

«А еще мы по этим самым высотам заметно продвинулись к н.п. Малиновке. Утеря которого противником будет обозначать начало боев за Славянск и Краматорск», — пояснил блогер.

Кроме того, добавил Подоляка, подразделения российских войск успешно продвигаются в селах Резниковка и Никифоровка.