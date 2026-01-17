Минобороны Бельгии раскрыло, что у ЕС есть план Б относительно ситуации в Гренландии

Министр обороны Бельгии Тео Франкен в интервью телеканалу VRT признал, что Евросоюз не способен одержать военную победу над США в Гренландии, если Вашингтон решит аннексировать остров.

При этом он заверил, что у Брюсселя существует план Б.

«Военное превосходство американцев колоссально, - сказал Франкен. - Достаточно посмотреть на линии снабжения». «Мы не можем победить их военным путем», - признал глава минобороны Бельгии. При этом он призвал сделать всё, чтобы «оставаться в рамках плана А».

План А Евросоюза, по его словам, заключается в том, чтобы убедить Вашингтон в том, что Брюссель способен урегулировать ситуацию в случае возникновения проблем с безопасностью в Гренландии.