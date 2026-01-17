Украинские военные отступают из-под Волчанска под ударами ВС РФ, рассказал журналистам «Аргументов и фактов» Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям трех механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны, бригады нацгвардии и пограничного отряда погранслужбы Украины.

В ведомстве уточнили, что удары были нанесены в районах населенных пунктов Волчанские Хутора, Круглое, Григоровка и Белый Колодезь Харьковской области.

«Боевики ВСУ отступают непосредственно в двух случаях: когда получают команду, и в большей степени, когда не получают, просто оставляют позиции, бегут. Подразделения ВСУ под Волчанском начали отступление после того, как по ним была нанесена серия комбинированных ударов нашими беспилотниками и артиллерией», — пояснил Липовой.

Генерал-майор подчеркнул, что российские войска наступают на всех направлениях.