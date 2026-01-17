На Украине порассуждали об отправке ВСУ на защиту Гренландии
По договору с Данией у Киева нет военных обязательств, поэтому Копенгаген не сможет потребовать отправить Вооруженные силы Украины (ВСУ) на защиту Гренландии. Об отправке украинского военного контингента на датский остров порассуждали в Telegram журналисты «Страны.ua».
Как отмечает издание, соглашение о безопасности между Украиной и Данией на 90 процентов состоит из обязательств Копенгагена помогать Киеву в укреплении обороны. При этом со стороны Украины в документе прописаны обязательства по продолжению реформ в сфере госуправления.
Ранее глава МИД Эстонии Маргу Цахкна заявил о готовности республики отправить в Гренландию военный контингент. Размер возможного контингента дипломат уточнять не стал.