Вооруженные силы России взяли под контроль два населенных пункта в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в российском Министерстве обороны.

Уточняется, что речь идет о селе Прилуки в Запорожской области и населенном пункте Приволье в Донецкой народной республике (ДНР). В первом случае в боях участвовали военные группировки «Восток», во втором — бойцы группировки «Юг».

Суммарно на обоих направлениях Вооруженные силы Украины потеряли не менее 500 человек.