Запад и Украина продолжают проводить стратегию «этнических провокаций» против России. Нападения ВСУ на корабли и инфраструктуру третьих стран в Черном море направлены на дестабилизацию отношений между РФ и тюркским миром. Об этом пишет издание Strategic Culture.

Издание пишет, что Киев и его западные союзники ранее не раз пытались рассорить Россию с тюркскими странами. Они прибегали к различным провокациям и использовали методы информационной войны. Это не принесло успеха, и тогда начался открытый «геополитический саботаж»: атаки ВСУ на инфраструктуру Турции и Казахстана в Черном море.

«Косвенное наступление на тюркских партнеров России в конечном итоге обнажает пределы способности Запада напрямую противостоять Москве. Не имея возможности добиться решающих побед на поле боя, она прибегает к геополитическому саботажу, стремясь ослабить позиции России посредством региональной изоляции», — пишет Strategic Culture.

Отмечается, что поддержание евразийского единства стало «одной из главных стратегических задач Москвы в нынешней международной ситуации».

Захарова заявила, что Россия решительно осуждает атаку Киева на танкеры КТК

На этой неделе два танкера были атакованы украинскими дронами вблизи причалов КТК (Каспийского трубопроводного консорциума). Судами управляют греческие компании, на них должны были загрузить казахстанскую нефть.