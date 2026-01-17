Новый министр обороны Украины Михаил Федоров разработал систему «цифровых «баллов» за подтвержденные убийства российских солдат. Эти «баллы» впоследствии обменивают на технику, сообщает РИА Новости.

Федоров разработал программу Army of Drones Bonus в 2023 году, когда был «министром цифровой трансформации».

Она состоит в том, что в программный комплекс Delta загружают видеозаписи с подтверждением убийства российских военнослужащих. После проверки начисляют цифровые «очки», которые можно потратить в онлайн-магазине Brave1 Market на покупку дронов и роботизированных систем.

Российские военные нашли в штабе ВСУ секретную информацию

Фактически получение новой техники напрямую привязывается к количеству подтвержденных убийств.

«Эта система вызвала резкую критику со стороны специалистов по военной этике. Они указывают, что такой подход превращает гибель людей в элемент балльного учета, делая человеческую жизнь частью механизма военного снабжения и придавая конфликту логику видеоигры», — пишет РИА Новости.

Однако Федоров не намерен отказываться от этой модели. В декабре он заявил о «масштабировании» программы, назвав ее «Amazon для войны», и пообещав сохранить в 2026 году.

На этой неделе постпред РФ Василий Небензя на заседании Совбеза ООН заявил, что Запад полностью игнорирует преступления украинских военных.