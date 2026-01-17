Украинские беспилотники атаковали энергосистему российского региона

Минувшей ночью не менее 10 БПЛА ВСУ атаковали энергосистему ЛНР, информирует региональное министерство топлива, энергетики и угольной промышленности. В двух муниципалитетах частично отсутствует энергоснабжение.

В сообщении говорится, что «большинство беспилотников удалось уничтожить».

В результате четырех ударов, как уточняется, произошло возгорание. Зафиксированы «значительные повреждения энергооборудования», по этой причине в двух муниципалитетах частично отсутствует электричество.

Специалистами, как дополнили в ведомстве, оценивается возможность проведения аварийно-восстановительных работ.

