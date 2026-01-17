В украинском городе Ровно произошел показательный инцидент: женщина свалила памятный знак, установленный в память о погибших военнослужащих ВСУ, который находился в самом центре города.

© Московский Комсомолец

Женщину задержали правоохранительные органы. На данный момент причины и обстоятельства ее действий выясняются. Стоит напомнить, что жители Украины активно сопротивляются насильной мобилизации.

Весной 2025 года в интернете появились фотографии, на которых запечатлены три огромных военных кладбища в Киеве, Львове и Харькове. На этих кладбищах похоронены десятки тысяч украинцев, чьи жизни были потеряны в ходе конфликта.