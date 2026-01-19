ВСУ за сутки более 30 раз обстреляли из артиллерии Курскую область

Вооруженные силы Украины 33 раза обстреляли из артиллерии территорию Курской области, сбито 26 беспилотников за прошедшие сутки. Об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн.

"Всего в период с 09:00 [мск] 18 января до 07:00 [мск] 19 января сбито 26 вражеских беспилотников различных типов. 33 раза враг применил артиллерию по отселенным районам. 2 раза беспилотники атаковали нашу территорию с помощью сброса взрывных устройств", - написал он в своем Telegram-канале.

Хинштейн добавил, что в результате атаки БПЛА в селе Большое Солдатское Большесолдатского района произошло возгорание здания. Погибших и пострадавших нет, информировал губернатор.