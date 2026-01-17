Китай отработал военную стратегию по «обезглавливанию» Тайваня

Китай провел военные учения, в рамках которых военные отработали стратегию по «обезглавливанию» Тайваня. Операция имитировала устранение высшего руководства острова, передает издание Nikkei Asia (NA) со ссылкой на свои источники.

«Китайские войска недавно провели учения по нанесению удара, имитирующего "обезглавливание", что, по всей видимости, соответствует смещению руководства Тайваня», — говорится в материале.

Целью учений могла быть демонстрация возможностей китайской армии, аналогичных операции США по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Процесс сняли на видео, его транслированло Центральное телевидение КНР.