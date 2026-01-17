За четыре часа над Россией сбили 10 украинских беспилотников

В субботу Министерство обороны РФ заявило, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) успешно нейтрализовали десять украинских беспилотников над территорией России за четырехчасовой период.

Согласно сообщению ведомства, семнадцатого января, в промежуток времени с 8 утра до полудня по московскому времени, дежурные силы ПВО смогли обнаружить и уничтожить десять беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, принадлежащих Украине. При этом семь дронов были сбиты над Астраханской областью, два – над Волгоградской, и еще один – над Ростовской областью.